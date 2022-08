Stiri pe aceeasi tema

- Moscova va raspunde proporțional la decizia Bucureștiului de a declara persona non grata un diplomat rus, a declarat sambata purtatorul de cuvant din Ministerul rus al afacerilor externe, Maria Zaharova, potrivit TASS . „Evident, vom raspunde in mod proporțional la demersul Romaniei”, a avertizat Zaharova. Ea…

- La inceputul acestei saptamani, autoritațile poloneze au anunțat ca nu au descoperit nicio substanța chimica in apele fluviului Oder, unde mii de pești au fost gasiți morți din 26 iulie, transmite cotidianul britanic The Guardian. Așa ca misterul se adancește in jurul catastrofei ecologice de pe fluviul…

- Autoritatile maritime din Tunisia au salvat 255 de migranti in 17 tentative de emigrare catre Italia, in cursul noptii de vineri spre sambata, a anuntat duminica garda nationala tunisiana, citata de AFP. Dintre cei 255, 170 provin din Africa subsahariana, restul fiind tunisieni, a precizat garda nationala…

- O bomba a explodat intr-o strada aglomerata plina de cumparatori sambata in capitala Afganistanului, Kabul, si cel putin 22 de persoane au fost ranite, au declarat oficiali ai serviciilor spitalicesti si martori, citati de Reuters. Explozia a avut loc intr-un cartier de vest al orasului unde membri…

- Guvernul de la Pristina agraveaza situatia din Kosovo, stiind ca sarbii nu vor ramane indiferenti atunci cand va fi vorba de un atac asupra libertatilor lor si „escaladeaza in mod deliberat pentru a lansa un scenariu militar”, a declarat, luni, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria…

- Numarul mortilor a crescut la cel putin 56 in inundatiile produse in Iran in cele doua zile de furtuni puternice care au lovit tara, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Societatii Semilunii Rosii iraniene, relateaza dpa. Zeci de persoane sunt in continuare date disparute in capitala Teheran si…

- Guvernul a adoptat miercuri un act normativ pentru ajustarea preturilor in privinta proiectelor de infrastructura realizate pe fonduri europene, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos.

- Doar masinile cu numere de inmatriculare din Ungaria pot alimenta de saptamana trecuta la pretul plafonat de 480 de forinti (6,07 lei) pentru un litru de benzina. Guvernul maghiar a dorit astfel sa puna capat „turismului de benzina”, cum a numit Gulyas Gergely, ministrul cancelariei, fenomenul prin…