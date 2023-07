Flota de tancuri petroliere vechi a Rusiei a primit "o infuzie" de nave mai noi

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a fost aprobata casarea a 5000 de autovehicule mai vechi de 15 ani din Constanta. "Administratia Fondului pentru Mediu ne a aprobat azi dosarul pentru casarea a 5000 de autovehicule mai vechi…

- Regele Charles al III-lea a fost primit vineri dupa-amiaza la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis.Președintele Klaus Iohannis l-a primit in cadrul unei ceremonii oficiale pe Regele Charles al III-lea la Palatul Cotroceni. A fost o ceremonie oficiala, cu intonarea imnurilor celor doua…

- Reuniunea Grupului natiunilor puternic industrializate (G7) se va concentra pe abordarea provocarilor internationale generate de activitatile Chinei si Rusiei, dar si pe solutionarea problemelor economice si comerciale, conform agentiei Bloomberg.

- Polonia a primit primul lot de sisteme de mare mobilitate pentru lansarea rachetelor de artilerie, cunoscute sub numele de HIMARS, pentru a fi desfasurate in apropierea granitei cu Rusia, a anuntat luni ministrul polonez al apararii Mariusz Blaszczak, relateaza CNN, conform news.ro."Astazi am facut…

- O fosta deputata suedeza s-a inrolat in armata ucraineana pentru a lupta impotriva Rusiei. Caroline Nordengrip, in varsta de 43 de ani, a primit permisiunea de a lupta in randurile Legiunii Internationale.Dupa aproape sase luni de asteptare, fosta deputata suedeza Caroline Nordengrip (pana in 2022)…

- Dupa ce s-a vazut, in Brazilia, cu Klaus Iohannis, Lula da Silva a ajuns in Europa. Primit cu ostilitate dupa pozitia controversata in privinta UcraineiPresedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat sambata la Lisabona ca nu doreste sa "multumeasca pe nimeni" cu opiniile sale despre…

- Lituania intentioneaza sa isi decupleze reteaua energetica de cea a Rusiei pentru a-si testa capacitatea de a pune capat si ultimei legaturi energetice pe care o mai are cu Moscova, transmite Bloomberg, conform Agerpres.Operatorul de retea Litgrid AB va derula acest test sambata, intre orele 11:00…

- Ucraina se pregateste sa vanda mari companii de stat, inclusiv de utilitati si uzine metalurgice, la preturi mici, pentru a-si consolida bugetul dependent de ajutorul extern si pentru a pune capat, pe de alta parte, deceniilor de practici postcomuniste de coruptie si proasta gestionare, care au subminat…