Florin Tita si Andreea Ana, inclusi in clasamentul celor mai buni luptatori romani ai anului 2020

- Alin Alexuc-Ciurariu, campion european la greco-romane (cat. 130 kg), a fost ales cel mai bun luptator roman al anului 2020, in urma votului Biroului Federal al Federatiei Romane de Lupte (FRL), a anuntat, miercuri, forul national pe pagina sa de Facebook. Alexuc a obtinut aurul in februarie,…

- Trei sportivi romani, Razvan Kovacs, George Bucur si Mihai Palaghia, vor evolua in recalificari la lupte libere, joi, la Cupa Mondiala de la Belgrad. La cat. 57 kg, Kovacs a pierdut in optimi in fata armeanului Arsen Harutiunian, iar calificarea acestuia in finala i-a adus romanului intrarea…

- Cei mai buni sportivi din lupte, la seniori U 23 si cadeti, s au infruntat la Constanta.Sala Sporturilor din Constanta a gazduit finala Campionatului National de lupte individual seniori U 23, individual cadeti si echipe Liga cadeti , fete si baieti.Cluburile din judetul Constanta care au participat…

- FC Farul ocupa locul opt in clasamentul Ligii a 2 a, cu 17 puncte, dar un meci in minus.Amanata din cauza cazurilor de COVID 19 depistate la Universitatea Cluj, partida U Cluj FC Farul Constanta, din etapa a 11 a a Ligii a 2 a la fotbal, a fost reprogramata pentru miercuri, 2 decembrie, de la ora 14.00.Aflata…

- Fostul mare inotator Razvan Florea a cucerit, in 2004, la Atena, prima si singura, pana acum medalie olimpica a natatiei masculine romanesti.Biroul Federal al Federatiei Romane de Triatlon convoaca Adunarea Generala Ordinara de Alegeri vineri, 7 noiembrie a.c., cu incepere de la ora 10.00, in Sala Polivalenta…

- În luna aprilie, Ana Bogdan se desparțea de Norris Mageanu, cel cu care a fost logodita preț de trei ani. Zâmbetul i-a revenit sportivei de pe locul 91 din ierarhia WTA în brațele unui alt barbat. "Fericirea toata într-o singura îmbrațișare", spune frumoasa sportiva…

- Campionul european la lupte greco-romane Alin Alexuc-Ciurariu a fost depistat pozitiv la coronavirus in urma testului efectuat pentru a participa la Campionatele Nationale de la Resita, a declarat, joi, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu. "Am auzit si eu astazi…

