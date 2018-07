Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul recunoaste ca se adanceste criza fortei de munca si spune ca lucratorii extracomunitari ne vor ajuta sa o deblocam. El vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca anul acesta in tara noastra.…

- La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul extracomunitar. Guvernul recunoaste ca se adanceste criza fortei de munca si spune ca lucratorii extracomunitari ne vor ajuta sa o deblocam. Astfel, Guvernul vrea sa suplimenteze…

- Romania a avut o crestere economica situata la nivel de varf pentru perioada post-criza, aproape 7%, in contextul a doi ani consecutivi de stimuli fiscali si majorare a veniturilor, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, la conferinta de prezentare a raportului…

- Foarte multi dintre oamenii de resurse umane (HR), angajați in companiile din Romania, utilizeaza canalele de social media pentru a cauta posibili candidați, LinkedIn ramanand in continuare cea mai utilizata platforma de recrutare, arata studiul unei companii de resurse umane, citat de Mediafax.

- Piata de media din Romania a inregistrat o noua crestere de 13% in 2017, pana la valoarea de 412 milioane euro, potrivit noului raport Media Fact Book, realizat de agentia Initiative. Aceasta este cea mai mare crestere de dupa criza, care aduce piata...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, vineri, la Pitesti, ca in trecut politica de resurse umane a ministerului nu a fost, poate, cea mai fericita, afirmand ca ”ne-am axat spre a rezolva problemele din Vest”, informeaza AGERPRES . Pintea a precizat ca din 2007 aproximativ 14.000 de medici…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan este de parere ca Guvernul PSD - ALDE trebuie sa isi dea demisia deoarece prin masurile pe care le intreprinde duce Romania spre o noua criza. "Actualul guvern PSD - ALDE, condus de prim-ministrul Viorica Dancila, a aratat in cele aproape trei luni de…