- Fiul lui Florin Salam, Dani, care se apropie usor de varsta majoratului, si-a luat prin surprindere urmaritorii de pe Instagram. Tanarul a fost etichetat intr-o imagine, care a fost postata de iubita lui, unde apare un test de sarcina. Dani Stoian a atasat pe fotografie cateva emoticoane cu…

- Salvamontistii au avut 61 de interventii, in ultimele 24 de ore, 42 de persoane fiind transportate la spital cu ambulante. Multe dintre accidente au fost deosebit de grave, au transmis salvamontistii care recomanda prudenta sporita. Salvamont Romania estimeaza si duminica un aflux mare de turisti…

- Anuntul potrivit caruia Balul Operei Semper din orasul german Dresda îi va decerna presedintelui egiptean Sisi ordinul "Sfântul Gheorghe" a generat polemici în Germania, potrivit Haberler, citat de Rador. Anuntul privind decernarea unei distinctii-simbol a orasului Dresda…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din Germania, care a fost in stare vegetativa timp de patru ani, a murit. Acesta a fost otravit de un coleg de serviciu, relateaza rpp.pe.Decesul barbatului, Nick N., a fost confirmat joi de autoritațile locale.Klaus O., in varsta de 57 de ani, va petrece tot restul vieții…

- Ziua de astazi este una speciala pentru Alessio. Baiatul lui, William, implinește 6 anișori. Tatal lui l-a felicitat și i-a transmis, in mod public, un mesaj cu totul emoționant. Alessio este un tatic devotat și are o relație foarte buna cu cei patru copii ai sai. „Astazi nu este o zi oarecare. Este…

- O femeie in varsta de 92 de ani, Regina Frintz, nascuta in satul Senereus din judetul Mures, care a emigrat in Germania impreuna cu familia ei, a inceput, la o varsta inaintata, sa scrie o serie de povesti despre traditiile pe care sasii din acest sat le aveau peste an, iar intre acestea Craciunul ocupa…