- In ultima perioada, Florin Salam a fost implicat in mai multe conflicte cu maneliști celebri. Dupa ce Liviu Puștiu a facut acuzații la adresa lui, artistul s-a certat și cu Jador, dupa ce manelistul i-a cantat piesele, spunand ca, de fapt, ii aparțin.

- Florin Salam pare dispus sa dea uitarii cearta cu Jador, dupa cum a declarat artistul de curand. „Regele manelelor” iși dorește sa puna punct scandalului cu artistul, dar nu inainte de a-l atenționa, din nou, ca nu a fost corect sa spuna ca piesele respective ii aparțin, cand, de fapt, sunt melodii…

- In urma cu doar cateva zile, Florin Salam a transmis un mesaj catre Jador, spunand ca acesta i-a cantat piesele fara sa-l anunțe și, mai mult decat atat, el ar fi menționat ca sunt melodiile lui. Artistul și-a cerut scuze public de la „Regele Manelelor”, insa acum mama lui a fost implicata in tot acest…

- Jador și-a cerut scuze fața de Florin Salam, dupa ce i-a cantat piesele fara sa il anunțe. Manelistul regreta ca a procedat așa și susține ca este fanul celebrului artist inca din perioada copilariei.

- Jador a reacționat in scandalul cu Florin Salam. Cum se apara artistul, dupa ce manelistul s-a suparat ca i-a cantat piesele fara sa il anunțe inainte. Care este raspunsul cantarețului in aceasta situație.

- Florin Salam a avut mai multe probleme de sanatate și i-a ingrijorat pe fanii sai. Manelistul se simte mult mai bine, acum, fiind pregatit pentru lansarea mai multor piese. In urma cu doua zile, l-a vizitat pe Lele la studio, iar starea sa este mult mai buna.

- Dupa numeroasele acuzații care i s-au adus in ultimul timp, dar și in urma imaginilor compromițatoare care au aparut in mediul online, Florin Salam a vorbit pentru prima data despre consumul de substanțe interzise. Manelistul a decis sa fie sincer cu oamenii care il apreciaza pentru ceea ce face, motiv…