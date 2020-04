Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Florin Roman a anunțat joi, intr-un comunicat, ca a primit o confirmare oficiala din partea ministrului Economiei, care i-a convins pe cei de la Romgaz sa ajute Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia cu o donație in valoare de 1,5 milioane de lei. „Urmare a apelului public facut de managerul…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților liberali, precizari privind muncile agricole: „Sunt exceptate de la restricțiile de circulație” Dupa declarațiile facute de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, prin care acesta menționa ca „romanii care au o proprietate la țara nu pot folosi gradina ...…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Am atacat la CCR legile populiste scrise de Dancila și Andrușca Pe principiul “Fa-te ca muncești”, PSD a depus doua inițiative legislative scrise pe “genunche”, parca de Viorica Vasilica Dancila și Danuț Andrușca. Deși Constituția prezuma o corecta…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Prin cabinetul parlamentar asiguram aprovizionarea pentru persoane varstnice și cu dizabilitați Incepand de luni, 30 martie a.c., intre orele 10,00 și 18,00, urmare a restrangerii activitații in teritoriu, am luat decizia ca dl Adrian Negrutiu, consilier…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Amendament la decretul semnat de Klaus Iohannis. Propune amenzi de 20.000 de lei pentru persoanele care fac specula cu produse medicale Florin Roman, liderul deputatilor PNL, a depus un amendament la decretul prin care președintele Klaus Iohannis…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: CCR a a devenit o “arma” periculoasa pentru democrație, pusa in mana liderilor PSD Decizia CCR privind desemnarea de catre președinte a premierului Orban este una strict politica, ce incalca orice logica și norma constituționala. Este o decizie luata…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat luni, in urma consultarilor cu ministrul Economiei, Virgil Popescu, ca PNL va da spre avizare la Guvern un proiect prin care redevențele din exploatari de suprafața sa ramana, in proporție de 80%, la nivel local, astfel ca UAT-urile sa fie in caștig,…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: PSD a finanțat construcția de școli inchise In dorința de a raporta “realizarea de indepliniri marețe”, guvernul PSD a finanțat din bani guvernamentali sute de obiective, care fie au fost realizate din alte surse, fie au fost inchise. Cea mai des…