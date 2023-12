Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Florin Roman a scris miercuri, pe Facebook, ca Parlamentul Romaniei a adoptat articolul din legea bugetului, in care a fost depus amendamentul PNL, prin care se blocheaza creșterea impozitelor și taxelor in Romania, in 2024, ceruta de USR in PNRR.

- Amendamentul adoptat de catre Parlamentul Romaniei aduce o veste buna contribuabililor din țara, intrucat blocheaza introducerea oricaror impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi in anul 2024. PNL subliniaza ca aceasta masura are menirea de a pastra stabilitatea fiscala și de a sprijini redresarea…

- Fara creșteri de taxe și impozite in 2024. Amendamentul lui Florin Roman, adoptat de Comisiile de buget-finanțe Amendamentul la legea bugetului prin care s-a stabilit ca nu vor fi majorari de taxe și impozite in 2024, a fost adoptat de comisiile de Buget-Finanțe, la Parlament. Deputatul de Alba, Florin…

- In urma cu doua saptamani, propuneam creșterea salariilor angajaților din Casele de Pensii, printr-un amendament depus alaturi de colegii mei, Florin Roman și Calin Bota. Cand am susținut amendamentul in Comisie, pesediștii spuneau ca glumesc și ca nu se poate. E bine ca s-au trezit repede și au acceptat…

- Klaus Iohannis, cunoscut in Romania ca “turistul numarul 1 al țarii” datorita frecvenței cu care calatorește in strainatate alaturi de soție pe cheltuiala publica, a plecat astazi intr-un turneu de 10 zile in Africa. Aceasta calatorie, care include vizite de stat in Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal,…

- „Ne-am propus o crestere semnificativa a filialelor care sa sustina aceste evenimente si am reusit: in anul 2022 au participat la acest proiect 9 UAT-uri, iar acum, in 2023 sunt implicate peste 60 de UAT-uri. Astfel, in judetul nostru, am facilitat accesul unui numar foarte mare de doamne la informatiile…

- Taxele și impozitele locale se vor majora cu 13,8% in 2024, in mai multe orașe din Romania, printre care și Cluj-Napoca, ținand cont ca impozitele și taxele locale trebuie indexate anual ținand cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Rata inflației pentru anul 2022 are valoarea de 13,8%,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, la inceputul ședinței de guvern de luni, ca a fost finalizat pachetul de masuri fiscale pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Romania nu-și mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe…