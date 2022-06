Florin Prunea s-a retras din fotbal in urma cu mai cați ani, iar de atunci iși traiește batranețea liniștit in preajma familiei. Fostul fotbalist, in varsta de 53 de ani se poate declara un om implinit, avand in vedere ca are o familie frumoasa și a avut parte de o cariera minunata in fotbal. Barbatul a fost surprins de catre paparazzi Spynews.ro in ipostaze inedite care da dovada ca este un bunic foarte atent caruia ii place sa petreaca timpul cu nepoții lui.