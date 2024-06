Stiri pe aceeasi tema

Intreaga Londra respira numai fotbal, cu cateva ore inainte de startul finalei Ligii Campionilor, dintre Borussia Dortmund și Real Madrid.

Englezii Jude Bellingham (20 de ani) și Jadon Sancho pot realiza o premiera in Liga Campionilor. Trebuie ca aceștia sa se afle in același timp pe teren in finala de pe Wembley dintre Borussia Dortmund și Real Madrid.

Borussia Dortmund - Real Madrid, meci contand pentru finala editiei 2023-2024 din Liga Campionilor, este programat, sambata, 1 iunie, de la ora 22:00, pe Wembley din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

Finala de Liga Campionilor de pe Wembley a fost prefațata de un meci demonstativ de-a dreptul grandios, ce a avut loc intr-unul dintre locurile reprezentative ale Londrei, Somerset House.

Borussia Dortmund - Real Madrid, finala Champions League 2024, se va juca sambata, de la ora 22:00, pe Wembley. In Romania, meciul va fi transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Real Madrid a anunțat lotul pentru finala Champions League cu Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti a pregatit o surpriza, l-a trecut pe lista pe Aurelien Tchouameni (24 de ani, mijlocaș central), care e accidentat.

Suporterii lui Real Madrid și-au facut deja apariția in orașul-gazda al marii finale. In zona stadionului, dar și in centru, tricourile blanco și limba spaniola au predominat.

Andriy Lunin (25 de ani), portarul lui Real Madrid, nu va pleca joi cu echipa la Londra, locul disputarii finalei Champions League cu Borussia Dortmund.