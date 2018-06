Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei Coduri din Justitie vor fi adoptate prin dezbatere parlamentara, a declarat marti presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache. El a adaugat ca abuzul in serviciu va fi redefinit. "Codul de procedura civila deja a fost adoptat de catre Camera Deputatilor.…

- Am convenit prin vot saptamana trecuta ca tot ce inseamna camera preliminara in cuprinsul Codului de procedura penala va fi eliminat", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache.Parlamentarii din comisie reiau lucrarile joi, de la ora 10,00."Maine (joi - n.r.) vom proceda in…

- Proiectul a fost adoptat anterior de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, iar Camera Deputatilor este for decizional.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a precizat atunci ca proiectul Codului de procedura civila adoptat de Senat are o cincime din prevederi schimbate.Printre…

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta, luni, amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de procedura civila, care…

- Comisia speciala pentru legile justitiei a finalizat joi o prima lectura a Codului de procedura penala, acesta urmand sa fie terminat la sfarsitul saptamanii viitoare, a anuntat presedintele comisiei, Florin Iordache. El a precizat ca modificarile aduse Codurilor vor fi adoptate pana la sfarsitul lunii…

- CCR, acuzata de politizare. Curtea Constitutionala a dat, miercuri, o decizie extrem de laudata, pe de o parte, si extrem de criticata, de cealalta parte. A decis ca presedintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi din fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, desi acesta…

- "Am finalizat dezbaterile la codul de procedura civila. procedural, de aici inainte va merge la Senat in calitate de prima Camera. In functie de forma care va fi adoptata la Senat (...) va fi din nou sesizata Comisia noastra pentru a face un nou raport catre Camera Deputatilor care este camera decizionala.…

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…