Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca va merge, vineri, in comitetul interministerial de vineri cu propunerea ca de la 1 iunie sa poata fi reluate atat evenimentele private (de genul nunților și botezurilor), cat și cele publice (precum marile concerte) doar pentru persoanele vaccinate. "Noi avem certificate de vaccinare, vom face Campionatul European de […]