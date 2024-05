Stiri pe aceeasi tema

- Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a anunțat cand incep lucrarile de apa și canalizare in Snagov. Acesta a afirmat ca toate cele 5 sate arondate Snagovului vor avea rețea de apa și canal. Toate cele cinci sate din comuna Snagov vor avea apa curenta și canalizare. Rețeaua de distribuție a apei potabile…

- Gigantul rus Gazprom va deveni sponsor al clubului de fotbal Ferencvaros Budapesta, club legat de guvernul Ungariei, relateaza cotidianul maghiar Blikk, dupa ce clubul a anunțat ca o ”mare firma internaționala” il va sponsoriza. Președintele clubului este și vicepreședinte al partidului Fidesz al lui…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca, in acest moment, Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL, dar acesta trebuie sa clarifice public toate aspectele care tin de problemele sale personale. La final, va exista o noua analiza. ”Sa putem sa mergem mai departe sau sa vedem…

- In contextul marcarii Zilei Internaționale a Animalelor fara Stapan, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis un apel puternic pentru adoptarea responsabila a animalelor și promovarea sterilizarii pentru controlul populației de strada. Cu o casa plina de animale adoptate, președintele…

- Președintele ISR a dezvaluit ca 62% dintre romani numai practica deloc activitate fizica. The post Romania se afla in top cele mai sedentare țari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula. Presedintele USR a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si a invitat oamenii la evenimentul de duminica…

- Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma a dat startul curațeniei de primavara in județul Ilfov. Inițiativa a fost susținuta de Consiliul Județean Ilfov, Primaria Snagov, Fundația Ilfov Impreuna și Asociația Creștem Romania Impreuna, iar rezultatele au fost remarcabile. Zeci de voluntari și parteneri locali…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a incheiat un acord de cooperare intre județul Ilfov și regiunea Mazovia, impreuna cu omologul polonez, Mareșal al Voievodatului Mazovia, Adam Struzik. „Polonia e un exemplu de bune practici. Mai ales la capitolul economie. Iar eu…