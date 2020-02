Voi consacra aceasta scurta analiza unui caz aparent derizoriu. In epicentrul caruia se afla un personaj tot derizoriu. Ca sa nu-i spun altfel. Florin Cițu, ministrul Finanțelor. Cu doua zile in urma, acesta a anunțat ca a facut o nevazuta. Ca a imprumutat bani cu dobanda negativa. Un caz unic in istoria universala. Atata doar ca a incurcat cifrele. Le-a incurcat grav. Iar acest om este inca ministru interimar al Finanțelor. Și mai mult decat atat. De bun ce e, Klaus Iohannis l-a desemnat candidat de premier. Intr-un Guvern al unui stat european.

Vezi și: Daniel Zamfir, ipoteza neașteptata:…