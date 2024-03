Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor angajate a crescut cu 0,3% in zona euro și cu 0,2% in UE in trimestrul al patrulea din 2023, comparativ cu trimestrul anterior. In trimestrul al treilea din 2023, ocuparea forței de munca crescuse cu 0,2% in ambele zone. Comparativ cu același trimestru al anului precedent, ocuparea…

- A inceput ședința de Guvern unde ar trebui sa fie adoptata Ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca la alegerile pentru Parlamentul European PSD și PNL merg pe liste comune, la cele locale fiecare partid va participa pe cont propriu. Sunt modificari importante…

- Oferta bogata in piețele din București, unde se gasesc de toate, inclusiv roșii, chiar daca suntem in extrasezon. Prețurile se incadreaza, insa, la extreme, adica de la exagerat de scumpe la foarte ieftin, chiar neverosimil pentru aceasta perioada. Intr-o piața de tradiție din București, de exemplu,…

- In vederea punerii in aplicare a normelor privind etichetarea vinurilor introduse prin Regulamentul (UE) 2021/2117 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului in ceea ce privește includerea pe etichete a listei…

- Ministerul Energiei va veni cu propuneri pentru eventuale ajustari ale Ordonantei 27/2022, care instituie schema pentru plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, in urma unei analize tehnice, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la briefingul de la finalul sedintei…

- Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile, a anunțat, luni, premierul Marcel Ciolacu. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate…

- ”Dereglementarea pietei de furnizare de gaze naturale pentru clientii casnici, inceputa in vara lui 2020, a condus la aparitia unor oferte atractive pentru clientii romani, atat din perspectiva preturilor reduse, cat si din cea a pachetelor oferite (oferte combinate pentru gaze naturale, energie electrica,…

- Incepand cu luna aprilie, facturile la incalzire ale romanilor ar putea suferi o dublare, in ciuda faptului ca prețul gazului european s-a injumatațit. Schimbarile au survenit ca urmare a unei legislații adoptate in 2022 pentru protejarea consumatorilor, care a suspendat prețurile din contracte și a…