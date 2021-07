Florin Cîțu: România va trece la un model de dezvoltare a economiei cu locuri de muncă bine plătite Premierul Florin Citu spune ca actuala guvernare pregateste un plan de dezvoltare pentru Romania pana in 2028. Scopul este trecerea la un model de dezvoltare a economiei cu locuri de munca bine platite, spune acesta. „In aceasta guvernare este vorba despre reforma si investitii, cu un plan de dezvoltare pe termen mediu. Cam la asta se rezuma tot ce vrem sa facem in aceasta guvernare, care are un orizont peste 2024. Acum pregatim planul de dezvoltare pentru Romania pana in 2028. Am spus reforma si investitii, pentru ca Romania trebuie sa treaca la nivelul urmator. Dumneavoastra ati vorbit de investitii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

