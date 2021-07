Florin Cîţu: Preţurile cresc, scad, asta este în economia de piaţă! “La combustibil, scumpirea a venit din pretul petrolului international care a avut o crestere. Pretul petrolului acuma scade, veti vedea ca si pretul la pompa va scadea. De obicei este o diferenta de o saptamana, doua saptamani intre perioada… Dar eu vreau sa va spun altceva: ca pretul in Romania ar fi fost mai mare daca nu luam decizia de a elimina supraacciza introdusa de PSD. Daca nu luam acea decizie, ar fi fost mult mai mare. Astazi este un pret care fluctueaza si au fost influente nu doar in Romania, peste tot in lume pretul la pompa a crescut datorita fluctuatiilor pretului petrolului pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat fiind la digi24 despre scumpirile la carburanti sau energia electrica, ca fluctuatiile in economia de piata sunt normale, insa important este ca veniturile sa creasca mai repede decat preturile.

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…

- Florin Cițu le cere romanilor sa sprijine turismul autohton și sa iși faca vacanțele in țara, nu in strainatate. Asta, in condițiile in care un sejur la Mamaia este mai scump decat unul la Monte Carlo. Premierul a anunțat ca iși va lua cateva zile de concediu și va merge in stațiunea lui preferata,…

- Guvernul ar putea trece prin modificari importante in urmatoarea perioada, in contextul in care urmeaza o serie de evaluari in interiorul coaliției. Mai exact, Florin Cițu a anunțat ca va trage linie, dupa primele 6 luni de guvernare pentru a vedea daca este nevoie de o primenire a echipei sale. De…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- Florin Cițu: "Eu zic ca tot ce a fost mai complicat a trecut, este adevarat ca exista aceste ajustari, dupa aceasta perioada, si fiecare economie rezista mai bine sau mai putin bine. Din punctul nostru de vedere, cum se vad lucrurile pentru noi, nu e numai ca o spun eu, cam toate institutiile internationale,…

- ”O zi buna sa mai demontez un fake news. Astazi distrug cu date fake news-ul aparut in aceste zile despre inflatie. Astazi, Romania este pe locul sase in UE cu o rata a inflatiei de 2,7%. Am aratat ca avem cele mai bune masuri pentru a avea crestere economica, cea mai rapida revenire economica si am…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Alin Chițu, susține ca actuala impozitare a proprietaților in Romania este invechita și ca e nevoie de modificari fiscale. Practic, el dorește creșterea impozitelor doar ca in acest moment e aproape imposibil pentru ca premierul Florin Cițu și Alexandru Nazare,…