Florin Cîţu nu se consideră vinovat pentru eşecul campaniei de vaccinare Premierul Florin Citu este de parere ca vaccinarea nu a functionat din cauza campaniei eșuate anti-vaccinare, ci pentru ca in Parlament a intrat un partid declarat inca de la bun inceput anti-vaccinare. Totodata, premierul a spus ca poate fi acuzat ca nu este cel mai convingator om din lume, dar in niciun caz nu poate […] The post Florin Citu nu se considera vinovat pentru esecul campaniei de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

