- Florin Citu si-a anuntat sambata demisia de la conducerea PNL, el precizand ca si-a inregistrat demisia la partid, desi ar fi vrut sa si-o prezinte in fata colegilor din Biroul Executiv, dar acestia nu au venit la sedinta. "As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, doar…

