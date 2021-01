Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu afirma ca unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza „ne amintește ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca națiune, sta in unitatea noastra„ și ca astfel „vom reuși sa protejam sanatatea noastra și sa redresam economia dupa pandemie”. „Unirea Principatelor…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, s-a vaccinat, sambata, impotriva coronavirusului. La finalul procesului de vaccinare, el a facut din nou apel la romani sa se vaccineze, spunand ca acest lucru, impreuna cu respectarea masurilor de protecție, vor ajuta la combaterea pandemiei. „Foarte, foarte ușoara…

- Astazi a inceput campania de vaccinare la Sibiu. Au fost vaccinate 135 de cadre medicale din mai multe secții ale Spitalului Județean Sibiu, dar și in alte unitați sanitare alocate centrului de vaccinare. ”Azi, 31 decembrie 2020, in cadrul centrului de vaccinare de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…

- Premierul Florin Cițu face un apel la romani sa respecte masurile de protecție in timpul sarbatorilor de Craciun: „Intampinam sarbatoarea Craciunului cu speranța și incredere ca vom depași cu...

- Se anunța o schema de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro pentru domeniul cultural-artistic romanesc. Aceasta decizie a fost anunțata de vicepremierul Raluca Turcan in urma unor discuții cu reprezentanții din domeniu. Sumele vor fi acordate sub forma unor granturi. Banii vor fi acordați…

- Astazi se implinesc cinci ani de la tragedia de la Colectiv, clubul in care 64 de tineri au murit, iar cel de-al 65-lea s-a sinucis din cauza gravelor arsuri. Calin Popescu Tariceanu spune ca la cinci ani dupa aceasta tragedie, „avem in fiecare zi cate un Colectiv”. „In fiecare zi 100 de romani pierd…