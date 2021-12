Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Florin Cîtu afirma, într-un mesaj de Anul Nou, ca anul 2021 se încheie cu rezultate peste asteptari din punct de vedere economic, referindu-se la deficit, perspectiva României si la faptul ca euro a ramas sub pragul de 5 euro. Cîtu se declara mândru…

- Președintele PNL, Florin Cițu, vine cu un mesaj de bilanț pe final de an. Acesta puncteaza principalele realizari economice al Romaniei in 2021 și spune ca PNL s-a ținut de cuvant, infaptuind tot ce a promis. "Life is a journey, not a destination” Incheiem anul cu rezultate mult peste așteptari…

- Fostul premier Florin Citu, presedintele PNL, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca se mandreste ca 2021 a insemnat prudența, profesionalism și predictibilitate. Florin Citu precizeaza ca incheiem anul cu rezultate mult peste așteptari din punct de vedere economic. Potrivit fostului premier, deficitul…

- E show pe pagina fostului premier Florin Cițu. Acesta a scris, cu doar cateva ore inainte de finalul anului, un mesaj de bilanț, in care i-a anunțat pe romani ca țara noastra incheie anul pe plus. Suparați de explozia prețurilor și a facturilor, romanii l-au certat pe fostul premier, acum președinte…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a afirmat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca protestul de la Palatul Parlamentului ii pune in pericol pe romanii care nu se pot proteja impotriva coronavirusului. „Atentat la sanatatea romanilor! Violențele și vandalismele oamenilor care se afla la Parlament ii pun…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, printr-o postare publicata sambata pe Facebook, ca premierul demis, Florin Cițu, a dat ”un ultim spectacol al delirului politic” și l-a criticat pe acesta pentru ca romanii au parte de ”frig, foamete, saracie”. Liderul social-democraților i-a transmis premierului…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri “se pot discuta”. Pe de alta parte, a precizat ca este…

- Presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, întrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Cîtu sa ocupe o alta functie în urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, a replicat ca astfel de lucruri "se pot discuta", relateaza…