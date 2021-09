Florin Cîțu: În acest moment Guvernul poate fi dat jos cu voturile PSD, USR și AUR „Haideți sa nu mai fim ipocriți. Daca PSD ar vota membrii Guvernului PNL, inseamna USL. Dar un vot al PSD alaturi de USR și AUR nu inseamna alianța? Eu va spun ca in acest moment Guvernul poate fi dat jos cu voturile PSD, USR și AUR. Este o moțiune depusa de USR. Nu cred ca depun o moțiune și nu și-o voteaza. (...) Vom discuta cu toate partidele care vor sa susțina guvernul, care nu vor o criza politica in aceasta iarna”, a precizat Florin Cițu.Președintele PNL Florin Cițu a ajuns, duminica, la Romexpo, unde are loc Consliul Național PNL. Intrebat cu cine va negocia pentru susținerea Guvernului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

