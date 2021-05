Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, in termeni reali, in primul trimestru al anului cu 2,8%, fata de trimestrul IV din 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2020 a scazut cu 0,2% pe seria bruta si nu a inregistrat nici o modificare pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarilor “semnal”…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania are ‘cea mai rapida revenire economica din istorie’, ca raspuns la cea mai mare criza din ultima suta de ani, in primul trimestru al anului tara noastra inregistrand o crestere economica de 2,8%. ‘Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2,8% in primul…

- Produsul intern brut a crescut cu 2,8%, pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, in timp ce, fata de aceeasi perioada a anului trecut, PIB nu a consemnat nicio modificare, conform datelor semnal publicate marti de Institutul National de

- Seria ajustata sezonier a PIB-ului trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul I 2021, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in comunicatul de presa din 8 aprilie 2021. “Pe seria ajustata sezonier, in trimestrul I 2021, comparativ cu trimestrul…

- „Vesti fantastice pentru toti romanii! FMI are incredere in Guvernul Romaniei si estimeaza o crestere economica semnificativa mai mare pentru Romania. Previziunile FMI arata o crestere economica substantiala de 6% a PIB in 2021, a doua cea mai mare crestere din Uniunea Europeana. Luam cele mai bune…

- Cițu subliniaza ca investițiile au fost cele care au permis plata salariilor și a pensiilor crescute, a șomajului tehnic și menținerea locurilor de munca. Premierul amintește și ca țara noastra a avut, in ultimul trimestru din 2020, cea mai mare creștere economica din UE.”Anul trecut am aratat ca e…