Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Viorica Dancila, si fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit, a aratat ministrul Finantelor, Florin Citu, care a anuntat, de asemenea, ca la motiunea simpla care il vizeaza, anuntata de PSD, va merge in Parlament cu toti directorii…

- Fostul premier, Viorica Dancila, si fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit, a aratat ministrul Finantelor, Florin Citu, care a anuntat, de asemenea, ca la motiunea simpla care il vizeaza, anuntata de PSD, va merge in Parlament cu toti directorii…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu reacționeaza joi, pe Facebook, dupa anunțul facut de Viorica Dancila privind moțiunea de cenzura. Cițu anunța ca „pentru prima oara in istorie” va aduce cu el in Parlament toți directorii din Ministerul Finanțelor și ANAF care au lucrat cu Eugen Teodorovici și cu…

- Inca un maxim istoric pentru euro. Cum comenteaza analiștii deprecierea monedei naționale Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%) fata de euro, moneda europeana atingand un nou maxim istoric, iar cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,7729 lei/euro. BNR a cotat vineri euro…

- Leul pierde teren in fața monedei unice europene și atinge un minim record joi. Banca Naționala a Romaniei a publicat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, care depașeste astfel maximul istoric, inregistrat in luna ianuarie a acestui an, cand a fost de 4 lei și 65 de bani. Asta inseamna o creștere de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, vineri, un curs de 4,7505 lei pentru un euro, in crestere cu 0,45 bani (0,09%) fata de cotatia anterioara, de 4,7460 lei. De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, pana la un curs de 4,3479 lei, mai mare cu 0,61 bani (0,14%), comparativ…

- "Renuntarea, in general, echivaleaza cu acceptarea neputintei, dar este o optiune individuala. Insa renuntarea la o demnitate publica obtinuta in baza unui vot de incredere echivaleaza cu un act de lasitate. Nu poti renunta la guvernare pentru un targ sau un calcul politic ieftin. Guvernarea nu este…