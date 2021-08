Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a solicitat sa fie anulate gratuitațile la transportul cu trenul oferite angajaților Ministerului Transporturilor și instituțiilor subordonate. Eu merg cu avionul și imi platesc biletul, a mai spus Cițu, anunța Mediafax. Prim-ministrul Florin Cițu a vorbit marți despre…

- Florin Cițu ar trebui sa fie mai moderat in comentarii, spune deputatul USR PLUS Cosette Chichirau, dupa ce premierul a afirmat ca de la Ministerul Transporturilor trebuie sa ia bani, nu sa dea, la actuala rectificare bugetara: „Mi se pare ca are o poziție puțin agresiva”. „Așteptarile noastre sunt…

- Premierul Florin Cițu respinge cererea partenerilor de la USR PLUS de a suplimenta bugetul Ministerului Transporturilor cu ocazia rectificarii bugetare. Cițu afirma ca, la cum arata execuția bugetara, ar trebui sa se ia bani de la MT, nu sa se dea. „La Ministerul Transporturilor ar trebui…

- Barbat din Șard, „țepuit” de o femeie din Covasna, pe internet. L-a convins sa ii trimita bani, pentru a-i asigura transportul unor animale oferite spre vanzare Un barbat de 48 de ani, din Șard, ar fi fost inșelat de catre o femeie din Covasna, care, prin intermediul unui site de vanzari, l-ar fi convins…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania si sindicatele afiliate vor protesta marti, timp de doua ore, in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pe motiv ca nu a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al companiei CFR Calatori pe anul 2021, pentru lipsa de…

- Peste 63.000 de romani s-au vaccinat pana in prezent la centrele deschise de angajator la locul de munca. Unele companii au decis chiar sa le ofere premii angajaților care decid sa se imunizeze, de la tichete valorice, la o zi libera sau chiar excursii.

- Sistemul romanesc de transport feroviar are nevoie de o reforma. Transportul CFR de calatori are nevoie de reforma. Odata in partea de infrastructura, dar și in serviciile oferite de jucatorii de pe piața. Se anunța un nou proiect, inițiat de Autoritatea pentru Reforma Feroviara. Conform instituției,…

- Premierul Florin Cițu a susținut, miercuri, o conferința de presa, dupa ședința de guvern. Intrebat, daca decizia Curtii de Apel Cluj va influenta politica masurilor de relaxare, premierul a raspuns ca decizia respectiva va fi atacata. „Nu va schimba, nu va influenta. Vom ataca aceasta decizie si credem…