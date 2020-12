Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USRPLUS și UDMR au semnat, luni seara, acordul de guvernare pentru viitorul Executiv. Dacian Cioloș, liderul PLUS, a transmis ca este ”un moment de cotitura” atat pentru USRPLUS, cat și pentru Romania, informeaza g4media . Dan Barna, liderul USR, a declarat ca acordul de guvernare este un document…

- Florin Citu, propunerea de premier a coalitiei formate din PNL, USR PLUS si UDMR, a declarat, luni seara, ca viitorul program de guvernare este unul "pe termen lung" si si-a exprimat speranta ca noul Executiv va fi investit pana la Craciun. Liderii PNL, USR PLUS si UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian…

- Florin Cițu, premierul coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, le cere șefilor celor 4 partide sa investeasca in cel mai scurt timp guvernul pe care il va conduce. ”Mulțumesc coaliției pentru increderea acordata. O sa fie o guvernare stabila, pe termen lung, care are in centru interesul cetațenilor.…

- Dupa un debut furtunos al negocierilor pentru formarea noului Guvern, in care fiecare parte implicata cerea tot și aproape ca nu oferea mai nimic, vocile vehemente s-au mai domolit. Cele trei formațiuni au incheiat duminica o noua zi de negocieri despre programul de guvernare și modul de lucru in coaliție.„Discuțiile…

- Negocierile PNL-USR PLUS-UDMR se reiau duminica si au ca teme justitia si sanatatea, dar si reforma electorala, subiect pe care ar putea exista divergente intre formatiunile partenere, scrie news.ro. Premierul sustinut de PNL- USR PLUS-UDMR Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul unei noi runde…

- Premierul propus Florin Citu a anuntat sambata seara, la finalul negocierilor PNL- USR PLUS-UDMR, ca duminica sau luni cel tarziu va fi terminat programul de guvernare, in cursul zilei de sambata discutandu-se despre finante, fonduri europene si digitalizare, iar duminica se va discuta despre sanatate…

- Premierul desemnat, Florin Cițu, a spus, dupa negocierile dintre PNL, USR PLUS și UDMR, ca trebuie sa faca un guvern cat mai repede. "Ma voi implica direct pentru a finaliza programul de guvernare. Vrem sa avem un guvern rapid, sunt multe probleme de rezolvat", a spus premierul desemnat.…

- Dacian Ciolos, copresedintele Aliantei USR PLUS, a spus ca membrii aliantei nu vor intra „sub nicio forma” cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani. In plus, a atras atenția ca gruparea politica are nevoie urgenta de reforma. „Daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste lucruri in bine…