- Fermierii au invins: solicitarile lor au fost acceptate de ministerul Agriculturii / De ce continua protestele?Unul dintre liderul fermierilor, Danut Andrus, a afirmat sambata, dupa intalnirea avuta cu ministrul Agriculturii Florin Barbu, ca mai multe solicitari au fost acceptate, printre care si amanarea…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- De la 1 ianuarie a crescut punctul de amenda la 165 de lei fața de 145 de lei cat a fost pana acum. Și modul de calcul s-a schimbat. La data de 15.12.2023, a fost publicata in Monitorul oficial nr 1139, partea I, Ordonanța de Urgența nr 115 din 14 decembrie 2023. Un punct amenda […] Articolul A crescut…

- La Bucuresti, guvernul are in vedere o noua ordonanta de urgenta in completarea asa-numitei: Ordonante „Trenulet”, cu masuri fiscal-bugetare ce se vor aplica de la 1 ianuarie si care vizeaza numeroase domenii de activitate. O sedinta a executivului ar urma sa aiba loc in aceasta saptamana, iar dupa…

- De anul viitor cresc amenzile de circulatie. Punctul de amenda va fi 5 la suta din salariul minim brut, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta publicat de Guvern. In prezent, punctul de amenda este de 145 de lei – adica 10 la suta din salariul minim brut, dar plafonat din 2017. De anul viitor…

- Guvernul discuta, joi, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede majorarea amenzilor de circulație.„Un punct-amenda reprezinta valoric 5% din salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, stabilit prin hotarare a Guvernului”, conform proiectului. La actualul nivel al salariului…

- Medicul de familie din Cluj Mihai Mara a explicat ca, in urma unei ordonante de urgenta emisa de Guvern saptamana trecuta, ca nu se mai acorda concedii medicale pentru pacientii cu COVID-19 ca pana acum, cand concediul se platea suta la suta, ci se acorda ca pentru o boala obisnuita pentru care remuneratia…

- Plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de baza va fi prelungita cu 3 luni iar lista produselor extinsa. Masura plafonarii adaosului comercial pentru alimentele de baza va fi prelungita cu trei luni iar lista de produse va fi extinsa avand in vedere si perioada sarbatorilor de iarna, a anuntat…