- Se apropie sarbatoarea Floriilor, sarbatoare care marcheaza intrarea lui Iisus in Ierusalim iar satenii din Marna Noua vor ca localitatea lor sa fie una model in ce privește curațenia. Astazi dupa-masa, un grup de marneni s-au mobilizat și au facut curațenie pe drumul de intrare in sat dinspre DN 19.…

- DUMINICA FLORIILOR… „Inainte de Paști cu șase zile, Iisus a venit in Betania, unde era Lazar, pe care il inviase din morți. Și I-au facut acolo cina și Marta slujea. Iar Lazar era unul dintre cei ce ședeau cu El la masa. Deci Maria, luand o litra cu mir de nard curat, de mare preț, […] Articolul Duminica…

- Vasilica Marlena Butuc raspandește bucurie in jurul ei ori de cate ori are ocazia. Tanara, in varsta de 32 de ani, este beneficiara a Centrului de tip familial „Sfanta Maria‟ Golești din 2003 și, la sala de terapie a centrului, cu ajutorul psihologului Alina Badiu, a descoperit tehnica quilling. Pe…

- Hotelierii din statiunile de pe Valea Prahovei au pregatit ofertele pentru pachetele turistice de Pasti, iar in acest an costul acestora variaza intre 1.200 de lei pentru patru nopti la vila si la 3.500 de lei intr-un hotel de patru stele, care asigura, pe langa cazare si mic dejun, brunch pascal si…

- Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) Marcu 10, 32-45In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor ...

- Creștinii ortodocși și catolici praznuiesc azi Bunavestire. Ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Hristos. Pe vremuri, oamenii faceau un foc mare in ograda, ca sa se incalzeasca ingerii. Cine se cearta astazi pacatuieste cumplit si… Sarbatoarea este numita și Blagoveștenia sau…

- 13 total views …pentru ca „Primaria Municipiului Ramnicu Valcea a luat aceasta decizie a reabilitarii accesului pedestru care urca spre Biserica Cetatuia – unul din lacasurile de cult emblematice ale Ramnicului. Vor fi facute reparatii pe portiunea de drum ce apartine domeniului public al municipiului,…

- Radu Demetrescu, alias Radu Gyr, a fost un poet, dramaturg, eseist, ziarist roman și politician de extrema dreapta. S-a nascut pe 2 martie 1905 la Campulung, județul Argeș și s-a stins din viața la 29 aprilie 1975 la București. O perioada a fost asistent universitar la catedra de estetica a profesorului…