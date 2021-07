Presedintele Agentiei Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA), Florica Chereches, a declarat ca exista un numar insuficient de asistenti sociali in comunitatile locale.



"Suntem departe de unde ar trebui sa fim si acest lucru, dupa parerea mea, il resimtim din ce in ce mai acut. Vedem o multime de lucruri care s-ar putea rezolva, daca am avea acel asistent comunitar in fiecare unitate administrativ-teritoriala care sa cunoasca foarte bine comunitatea si care sa reuseasca sa consilieze la timp", a spus Florica Chereches, marti, la o dezbatere…