- Dupa lansarea piesei All Falls Down, Andrew Rayel, DJ-ul și producatorul originar din Republica Moldova, revine cu videoclipul piesei. O atmosfera de vara, care te va duce cu gandul la mare și relaxare, completeaza perfect vibe-ul piesei. Fiind o colaborare cu Florentin și Kyle Anson, All Falls Down…

- Fermecatoarea solista revine cu o noua surpriza muzicala chiar de ziua iubirii la romani, cu o piesa ritmata, ”Timpul”. Gabriella Nastas și Sprint Music ofera un cadou atat vizual cat și muzical, tuturor indragostiților care sarbatoresc romanește. Pentru Gabriella Nastas noul single ”Timpul”, insoțit…

- Fosta concurenta la “Vocea Romaniei” lanseaza o noua piesa, dar de data aceasta ne șocheaza cu schimbarea radicala de stil muzical dar și de look. Aura B. lanseaza piesa “Daca te-aș pierde“ un vals, o melodie de dragoste, perfecta pentru dansul mirilor. Aceasta melodie este scrisa chiar de solista,…

- The Urs lanseaza videoclipul oficial al piesei „Apa”, in colaborare cu Shift, fapt care marcheaza și inceputul colaborarii artistului cu label-ul ATOM. „Apa” este o piesa pop de dragoste, o declarație emoționanta de la el pentru ea, care provoaca trairi intense pentru oricine o asculta. Piesa a fost…

- Sunetul petrecerilor de cartier se regasește in cea mai noua lansare marca BLANCO. Piesa BAIRAM primește un videoclip filmat in timpul concertului de lansare ale albumului BLANCOMAT din data de 19 Decembrie 2022 dintr-un club din București. Albumul BLANCOMAT cuprinde 16 piese, printre care regasim colaborari…

- Zhao lanseaza prima colaborare dintre el și florianrus. ,,Te-am pupat” este o piesa jucaușa, cu un scenariu petrecut in luminile clubului, cu accent pe un flirt nevinovat, dintre doua personaje fictive. florianrus completeaza, cu stilul sau inconfundabil, versurile fresh ale lui Zhao, cu un refren ce…

- Dupa colaborarea anului 2022 cu Theo Rose pentru „Fructul interzis”, piesa care a strans aproape 20 milioane de vizualizari pe YouTube și peste 1,5 milioane de streams pe Spotify, Cabron se pregatește pentru un nou hit. „La Mal”, noul single semnat Cabron, este un featuring cu JO, piesa care te va purta…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…