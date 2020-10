Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 14 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile parlamentare In…

- Ion Cristoiu este ziarist acoperit al Sistemului. Afirmația s-a vrut un fel de denunț și a fost facuta de Cristian Rizea, la Realitatea tv. Fostul politician susține ca are informația de la Elena Istode, fosta sa iubita și general in SRI (așa numita șefa a acoperiților din presa). Portret de țara cotropita…

- Delia este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Are o cariera de succes și o casnicie așa cum și-a dorit. Interpreta a fost intrebata de multe ori, de ce nu s-a gandit sa paraseasca Romania pentru o cariera muzicala peste hotare. Așa ca, de data asta le-a raspuns fanilor.„Oricat de suficient…

- Fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea este audiat marti la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. In aceste momente, Coldea se afla la sediul Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. El nu a facut declaratii in legatura cu motivul audierii…

- S-a stins un mare și iubit doctor la doar 63 de ani. S-a stins dr. Ioan Alexandru Grigoriu, medic primar psihiatru, doctor in stiinte medicale. Medicul a trecut la cele cele vesnice la numai de 63 de ani, rapus de o maladie nemiloasa. I-ar fi facut fața daca peste ea nu se așternea o grea suferința…

- O fetita nascuta in Croatia, dintr-o familie provenita din Romania, dezvaluie cum se impletesc in ea cele doua culturi, intr-un interviu realizat de Departamentul pentru Relatii Interetnice, care functioneaza in cadrul Guvernului.

- Fostul director adjunct al Garzii Financiare, Florin Ninu, va candida pentru sefia institutiei! In prezent director coordonator este Traian Iana, iar adjunct Ion Pupazan. Florin Ninu a parasit functia de director adjunct al Garzii Financiare dupa ce...

- Universitatea de Studii Europene este prima instituție privata de invațamant superior din Moldova și propune instruirea la șase facultații. USEM dispune de sali de studii performate și laboratoare. USEM pregatește specialiști la secțiile invațamant de zi și cu frecvența redusa in limbile romana,…