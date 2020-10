Florentina Opriș și-a găsit liniștea după moartea soțului Toata lumea știe ca vedeta are un regim special de viața, ca face sport și mananca sanatos. Și mai mult de atat, Florentina Opriș lucreaza alaturi de fiul sau și de iubita acesteia. Insa vedeta a povestit ca și-a gasit din nou liniștea dupa 8 ani de cand s-a stins... The post Florentina Opriș și-a gasit liniștea dupa moartea soțului appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

