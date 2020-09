Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea, s-a lansat, duminica, intr-o serie de critici dure la adresa unor partide si a unor politicieni. Ea a catalogat USR-PLUS drept "un monstru, o distrugere a Romaniei”, despre premierul Ludovic Orban a spus ca este "un dirijor de…

- "N-am de unde sa stiu. Nu pot declara castigatorul decat in momentul in care se termina de numarat voturile. 7 procente sunt mai greu de recuperat, dar sunt convins... Nu stiu daca mai cred. Suntem prea singuri. Gabi a fost prea singura in aceasta campanie. Toate laturile care s-au aruncat…

- "Voluntariul nu este frauda lui Pandele. Nu mai pot sa stau linistit cand se ridica acest monstru. Aceasta distrugere a Romaniei care este USR-PLUS. Daca castiga Nicusor Dan este distrugerea Bucurestiului. Romania nu mai trebuie sa fie condusa din afara Romania este a romanilor. Nu e posibil sa vina…

- "Ludovic Orban si USR au adunat toate laturile si le-au pus in cap lui Pandele si Gabrielei Firea. Gabi Firea a luptat singura impotriva tuturor. Il cunosc pe Ludovic Orban foarte bine. Am fost membru al PNL. Primul mandat l-am obtinut ca liberal. I-am spus: Gabi, lasa-ma sa spun ce stiu despre…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei București, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde anunțate la ora 21.00 pentru ora 19.

- Traian Basescu a declarat ca stie ca nu va castiga Primaria Capitalei, insa a precizat ca isi doreste sa castige respect. „Stiu care e rezultatul alegerilor, il intuiesc, pentru ca nu mai am sansa votului pe om din 2000. Acum bucurestenii vor mai multa politica, e polarizare pe votul politic.…

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…