Flavius Lucăcel, „Transilvania frumuseții” Joi, 16 noiembrie 2023, de la ora 10:00 se va deschide la Galeria Cuhnia a Centrului de Cultura „Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului” Mogoșoaia, expoziția de arta intitulata „Transilvania frumuseții” a artistului Flavius Lucacel, curator Daniel Sauca. Vernisajul expoziției va avea loc duminica, 19 noiembrie 2023, ora 13:00. Gheorghe Traian Lucacel, pseudonim literar și artistic: ???????????????????????????? ????????????a???????????? (n. 26 august 1968, Aluniș, județul Salaj), este un artist complet: pictor, poet, dramaturg cu peste zece volume de teatru publicate in romana, engleza,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

