- Uniunea Salvati Romania este un partid plin de ipocrizie, spune deputatul Pro Romania de Timis, Adrian Pau. El aminteste despre candidatul formatiunii la alegerile pentru primarul Timisoarei, care vorbeste despre calitatea aerului in Timisoara, dar nu si despre Continental, dar si despre „omul nou”…

- Ultima partida din prima faza a Ligii Nationale de baschet masculin – grupa valorica A va rezolva ecuatia ultimelor echipe calificate in Top 6. Baschet SCM Timisoara lupta pentru o pozitie care sa-i asigure participarea in faza mentionata. „Leii” din Banat vor da piept sambata, de la ora 19, la sala…

- Maria Gavril, in varsta acum de 82 ani, este din Suveava și a facut parte vreme de 7 ani din corpul profesorilor care, in regimul comunist, trebuiau sa-i pregateasca la limba romana pe tinerii straini care urmau sa inceapa studii la facultați din Romania. Povestea ei coreleaza episoade emoționante despre…

- Partida este programata in data de 4 decembrie, cu incepere de la ora 19, la Sala „Constantin Jude”. In primul meci, disputat saptamana trecuta la Galati, Baschet SCM Timisoara s-a impus cu scorul de 94-76. „Am batut usor in deplasare echipa din Galati, ne-am impus la o diferenta de aproape 20 de puncte,…

- Nationala de baschet feminin a Romaniei a fost primita cu caldura in sala „Constantin Jude” din Timisoara. „Acvilele” pregatite de Ayhan Avci au invins Danemarca, scor 70-55, si au debutat astfel cu dreptul in calificarile pentru Campionatul European din 2021. Printre remarcatele intalnirii s-au numarat…

- Marți, 19 noiembrie 2019, de la ora 19:30, la Sala Sporturilor ”Constantin Jude” din Timișoara, Smiley va așteapta la un spectacol grandios... The post Concert Smiley, la Timișoara. Spectacol grandios, unic in Romania appeared first on Renasterea banateana .

- „Acvilele” se reunesc maine in Capitala Banatului pentru primele jocuri din preliminariile Campionatului European de peste doi ani. Saptamana viitoare, joi, 14 noiembrie, nationala de baschet a Romaniei da piept cu reprezentativa similara a Danemarcei chiar in sala „Constantin Jude”. Printre jucatoarele…

- Doi elevi ai Liceului Teoretic ”Jean Louis Calderon” s-au certat, iar unul s-a ales cu nasul spart. Incidentul a nu s-a desfașurat in incinta unitații de invațamant. The post Bataie intre elevi la Liceul Teoretic ”Jean Louis Calderon” din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .