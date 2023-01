Fiul unui politician din Vaslui, arestat după ce ar fi violat o minoră Fiul unui consilier local din Vaslui a fost arestat preventiv, dupa ce ar fi violat o minora de 15 ani. Insa, nu este singurul din familie cu antecedente penale. Fratele acestuia este condamnat, de asemenea, la ani grei de inchisoare, dupa ce s-a urcat baut la volan și a provocat un accident mortal. Cazul a ajuns in atenția autoritaților din Vaslui inca din septembrie 2022, atunci cand inspectorii de la Protecția Copilului au sesizat presupusul viol . Minora a marturist ca violul a avut loc in anul 2021. Fata de 15 ani le-a povestit psihologilor de la Direcția Generala de Asistența Sociala și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

