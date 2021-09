Stiri pe aceeasi tema

- Radu Timiș, sinonim cu celebra companie Cris-Tim, este cotat ca unul din cei mai importanți oameni de afaceri din Romania. Cu o companie care valoreaza peste 150 de milioane de euro, Radu Timiș este denumit și „Regele Mezelurilor”. Celebrul om de afaceri are o familie frumoasa, cu cinci copii, patru…

- Vlad-Cristian Timiș, fiul patronului Cris-Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Acesta a fost depistat de DIICOT in urma unui flagrant. Vlad Timiș a fost arestat preventiv marți seara, 14 septembrie, de Tribunalul Dolj,…

- Vlad Cristian Timis, fiul patronului Cris Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, potrivit stiripesurse.ro.Fiul lui Radu Timis este acuzat de DIICOT de trafic de droguri de mare risc. Initial a fost prins un tanar de 21 de…

- Vlad-Cristian Timiș, fiul patronului Cris-Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Acesta a fost depistat de DIICOT in urma unui flagrant. Fiul lui Radu Timiș a fost arestat preventiv marți seara, 14 septembrie, de…

- In urma perchezițiilor domiciliare, au fost ridicate aproximativ trei kilograme de cannabis, trei doze de cocaina, 18 grame de substanța pulverulenta de culoare alba (cocaina), 100 de comprimate ecstasy și doua pistoale cu gaz.Totodata, au fost indisponibilizate patru telefoane, 6.280 de lei, 340 de…

- Șoferul a fost depistat pozitiv la cocaina, iar consilierul se afla pe locul din dreapta, asupra lui gasindu-se un plic cu un praf alb in care polițiștii au presupus ca este cocaina, potrivit Presa SM .Substanța urmeaza sa fie expertizata, iar cercetarile sunt continuate de catre Serviciul de Combaterea…

- In zilele de 8 și 9 iulie, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au prins in flagrant delict doua persoane, in județele Argeș și Prahova, care ar fi deținut ilegal și ar fi incercat sa comercializeze doua arme neletale, din categoria celor supuse autorizarii. Astfel, un barbat,…

- Un barbat a fost arestat dupa ce a agresat in trafic un alt șofer și a fugit de la fața locului. Polițiștii l-au identificat pe șoferul de 24 de ani, acuzat ca a lovit de mai multe ori cu pumnii și picioarele un alt participant la trafic.