Fiul maestrului Nasturica, cooptat in Imperial Development Company SRL. Radiografia firmei

Stiri pe aceeasi tema

- In structura oricarei societați, un rol important il joaca administratorii, deoarece aceștia pun in executare deciziile asociaților privind activitatea societații. Administratorul firmei poate fi privit ca un organ executiv al societații, deoarece trebuie sa aduca la indeplinire toate deciziile luate…

- Societatea are in desfasurare cu Primaria Constanta contractul 28913 25.06.1998 in baza caruia la fiecare exercitiu anual financiar, Primaria primeste 15 din cuantumul dividendelor societatii. Cimitirul municipal Constanta a inregistrat un profit impresionat, de aproximativ 2 milioane de euro, iar o…

- Consiliul de administratie al A.S. PAS ARTEGO TG JIU cu sediul in strada Ciocarlau nr.38, judetul Gorj, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor in data de 11.04.2013 orele 11 la sediul asociatiei pentru toti asociatii inregis...

- Firma ruso-austriaca STRABAG iși continua lucrarile in bataie de joc efectuate in orașul Giurgiu. Muncitorii au inceput sa taie asfaltul proaspat turnat, pentru remedierea lucrarilor care arata dezastruos. Daca ieri a fost proba de slalom pentru șoferi printre gurile de canal, astazi se da proba de…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat, joi, in SEAP, procedura de licitație deschisa pentru atribuirea contractului avand ca obiect “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Firma sau grupul de firme care va caștiga licitația va…

- Dupa scandalul iscat cu licitatia, contestata de Brantner si castigata de Asocierea Clean Prest Activ SRL – Salubris SA, pentru concesionarea gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri pe zona 1, cu care ADI ECONEAMT s-a grabit sa semneze contractul, au aparut documente care aratau ca scrisoarea…

- Supercom e buna de plata, dupa ce a pierdut procesul cu SC Protecție și Paza SRL, firma al carei acționar unic este Consiliul Județean Bistrița-Nasaud. Firma de salubrizare este obligata de instanța de la Tribunalul Bistrița-Nasaud sa plateasca societații care ii asigura paza celor stațiilor de transfer/centre…