Stiri pe aceeasi tema

- Legea 54 din 2012 stabilește clar care sunt regulile care trebuie respectate de cei care ies in natura pentru un picnic. Primariile trebuie sa amenajeze locuri speciale pentru acest gen de activitați. In Maramureș avem primarii care au amenajat frumos astfel de locuri, doar ca lasa de dorit atitudinea…

- Vouchere de pana la 23.000 de lei pentru persoanele cu dizabilitați. Cum puteți intra in posesia lor și ce produse puteți cumpara Vouchere de pana la 23.000 de lei pentru persoanele cu dizabilitați. Citiți mai jos cum puteți intra in posesia lor și ce produse puteți cumpara. Persoanele cu dizabilitați…

- V-ați gasit in ultima perioada locul de parcare ocupat de un autoturism care nici macar nu avea in parbriz lasat un numar de telefon? De acum, puteți evita astfel de situații neplacute folosind un echipament modern și extrem de util pentru a va asigura ca locul de parcare va fi tot timpul liber. Deținatorii…

- Autoritațile anunța un nou val de ajutoare. Familiile sarace din Romania vor primi vouchere, in valoare de 4.000 de lei, pentru renovarea casei sau inlocuirea... The post Cand vor fi acordate voucherele pentru familiile sarace, persoanele cu dizabilitați și mamele de nou-nascuți appeared first on Special…

- Astazi, 21 martie, marcam ”Ziua Sindromului Down”. Data nu a fost aleasa intamplator: 21 martie, a treia luna a anului, face referința la unica triplare a celui de al 21-lea cromozom, care provoaca acest sindrom. Este, de asemenea, o ocazie sa fim alaturi de cei care sufera, sa ii acceptam, sa ii integram.…

- Dupa o febrila cautare a totemurilor de aur, cursa a purtat echipele la Marea Caraibilor, in ediția America Express de ieri seara, care a fost lider de audiența. Fiecare ”dorado” gasit sau obținut la misiuni de catre echipe va cantari mult la careul ediți

- In perioada 1 iulie 2023 – 30 iunie 2024, toate persoanele cu dizabilitați vor trebui sa ceara legitimații noi de parcare Modelul actualului card-legitimație de parcare de care beneficiaza persoanele cu dizabilitați a fost schimbat, actualele legitimații urmand sa-și pastreze valabilitatea pana in vara…

- PMP Turda ataca il ataca din nou pe primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, de aceasta data cu o fotografie in care un presupus cunoscut/apropiat al primarului a parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Mai mult decat atat, PMP Turda atrage atenția și Poliției Locale care „nu vede”…