Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase (24 de ani) au decis sa iși sarbatoreasca iubirea chiar in ziua de Craciun. Au organizat o petrecere fastuoasa la un restaurant de lux din București. Gica Hagi a oferit și el momentul serii, atunci cand a cantat piesa „Nah Neh Nah”, de la Vaya Con Dios, alaturi…

- Fiul „Regelui” Gica Hagi a avut parte de o petrecere de vis cu ocazia cununiei cu frumoasa Elena Tanase. Ianis Hagi și partenera sa s-au logodit cu aproximativ jumatate de an in urma, in timpul unei vacanțe romantice la Paris, iar „masa și dansul” s-au ținut acum, in ziua de Craciun. Petrecerea a avut…

- "Cununia civila este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil, sa imi gasesc jumatatea, am doua familii care ne-au susținut necondiționat de la inceput. Ne iubim, ne apreciem, ne respectam. ", a spus Ianis.Marea absența de la petrecere a fost Simona Halep, iar Gigi Becali și-a incalcat promisiunea de…

- Gigi Becali (65 de ani) și-a facut apariția in ziua de Craciun la petrecerea de cununie organizata de Ianis Hagi și de Elena. Finanțatorul celor de la FCSB declara in 2021 ca nu mai participa la evenimente festive unde se asculta muzica, scrie gsp.ro.Ianis Hagi și Elena Tanase iși sarbatoresc astazi…

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au cununat civil la București, in ziua de Craciun, dupa ce fotbalistul roman o ceruse in vara de soție. Fiul lui Gica Hagi și-a cerut iubita in casatorie la Paris, intr-un cadru romantic, avand Turnul Eiffel pe fundal. Citește și: Cel mai calduros Craciun din istorie. 21…

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase (24 de ani) au decis sa iși sarbatoreasca iubirea chiar in ziua de Craciun. Au organizat o petrecere fastuoasa la un restaurant de lux din București. Ianis a cerut-o in casatorie pe Elena in luna iunie a acestui an, intr-un cadru romantic, la Paris. Cei doi au…