Stiri pe aceeasi tema

- George Buricea, 44 de ani, a vorbit despre șansele naționalei masculine la Campionatul European, dar și despre secretul succesului CSM Constanța din European League, despre atuul echipei sale și despre duelul cu marea rivala, Dinamo București CSM Constanța da un sfert dintre componenții naționalei Romaniei…

- Ianis Hagi s-a casatorit civil cu Elena Tanase pe 25 decembrie, la București, in prezența familiei și prietenilor. Nu doar mirii au atras toate privirile, ci și soacra lui Ianis Hagi, Liliana Tanase, care a imbracat la eveniment o rochie roșie, pe care a accesorizat-o cu bijuterii de lux, de mii de…

- „Tricolorii” s-au reunit la Pitești pentru un ultim stagiu de pregatire inaintea Campionatului European din Germania, care se va desfașura intre 10 și 28 ianuarie. Romania va participa incepand de joi la Trofeul Carpați, iar din 4 ianuarie va juca in Elveția la turneul Yellow Cup Selecționerul Xavier…

- Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase și-au oficializat relația chiar de Craciun. A fost o reala supriza pentru parinții lor, dar și pentru cei ce au fost invitați la fastuoasa petrecere ce a avut loc la un restaurant cochet din nordul Capitalei. Dincolo de luxul afișat de invitații la frumosul…

- Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase și-au oficializat relația chiar de Craciun. A fost o reala supriza pentru parinții lor, dar și pentru cei ce au fost invitați la fastuoasa petrecere ce a avut loc la un restaurant cochet din nordul Capitalei. Dincolo de luxul afișat de invitații la frumosul…

- Gigi Becali , patronul FCSB, a explicat de ce a mers la cununia lui Ianis Hagi, deși el și-a promis ca nu va mai participa la petreceri. Gigi Becali, cunoscut om de afaceri și patron al echipei de fotbal FCSB, a surprins pe toata lumea cand a participat la cununia civila a fotbalistului Ianis Hagi (25…

- Fiul „Regelui” Gica Hagi a avut parte de o petrecere de vis cu ocazia cununiei cu frumoasa Elena Tanase. Ianis Hagi și partenera sa s-au logodit cu aproximativ jumatate de an in urma, in timpul unei vacanțe romantice la Paris, iar „masa și dansul” s-au ținut acum, in ziua de Craciun. Petrecerea a avut…

- Pentru Ianis Hagi ziua de Craciun a anului 2023 va ramane una unica in sufletul sau. Pentru ca in aceasta zio sfanta, a Nașterii Domnului, s-a nascut și familia Ianis Hagi – Elena Tanasa, devenita din acest moment doamna Hagi. Cei doi avusesera in octombrie, la Paris, intr-un cerc restrans, evenimentul…