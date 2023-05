Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de oponenți ai unei noi autostrazi din sudul Franței au manifestat sambata langa satul Saix pentru a preveni proiectul, construind un zid de oameni și apoi unul din blocuri de ciment reale, in timp ce au promis ca vor apara terenurile agricole locale și biodiversitatea din zona, potrivit…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD a depus un proiect de lege prin care cere sa se interzica folosirea fainii de insecte in produsele tradiționale. El spune ca inițiativa lui urmeaza modele din alte țari europene și pledeaza ca produsele alimentare din import care conțin ingrediente obținute din insecte sa…

- The International Monetary Fund (IMF) said that it expects Romania’s economy to expand by 2.4% in 2023, revising downwards its October forecast for 3.1% growth, according to See News. Romania’s economic growth is expected to accelerate to 3.7% next year, the IMF said in the April 2023 edition of its…

- The International Monetary Fund on Tuesday trimmed its 2023 global growth outlook slightly as higher interest rates cool activity but warned that a severe flare-up of financial system turmoil could slash output to near recessionary levels, according to Reuters. The IMF said in its latest World Economic…

- French President Emmanuel Macron’s latest attempt to cast the European Union as a balancing power between the US and China will be tested this week as he seeks to enlist support from the Netherlands, according to Bloomberg. Macron will arrive in Amsterdam on Tuesday for the first state visit of a French…

- Comisia juridica a Senatului a amanat, pentru saptamana viitoare, dezbaterea si emiterea raportului la proiectul de lege initiat de catre senatorul PNL Nicolae Ciuca si deputatul PNL Lucian Bode, care aduce modificari Codului penal prin care sunt incriminate cu inchisoarea infractiunile de ultraj și…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- UPDATE: Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata Codului galben, pana la ora 10.00, ISU B-IF a gestionat 61 de intervenții ( 54 in București și 7 in Ilfov) pentru indepartarea a 41 de copaci, 12 elemente de construcție, 6 stalpi, 1 cablu de electricitate și 1 semafor. Au fost avariate 32 de autoturisme.…