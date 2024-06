Doar 10 zile ne mai despart de startul Campionatului European. Pe 14 iunie, reprezentativa țarii gazda, Germania, o va infrunta pe Scoția, de la ora 21:00. Naționala Romaniei va intalni Ucraina, pe data de 17 iunie la ora 16:00. Echipa antrenata de Edi Iordanescu mai are doar 2 partide amicale la dispoziție pentru pregatirile finale, […] The post Naționala lui Edi Iordanescu, sub lupa presei din Anglia first appeared on Ziarul National .