Închis-deschis: robinetul OPEC+ tulbură piața petrolului OPEC+ și-a prelungit reducerile de producție in incercarea de a susține o piața fragila, dar va incepe sa repuna in funcțiune o parte din petrol in cursul acestui an. Acordul la care s-a ajuns duminica la Riad depașește in unele privințe așteptarile pieței, prelungind așa-numitele reduceri „voluntare” ale membrilor cheie, inclusiv Arabia Saudita și Rusia, […] The post Inchis-deschis: robinetul OPEC+ tulbura piața petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

