- Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a analizat victoria cu Real Madrid, scor 3-1, in etapa #6 din La Liga. In timpul conferinței de presa, argentinianul a oferit și o reacție fabuloasa: „Ma bucur pentru copiii care merg luni la școala in tricoul lui Atletico”. In Madrid, deși exista o mare…

- Girona a invins cu 5-3 pe Mallorca si a urcat sambata in fruntea campionatului spaniol, insa inainte ca Real Madrid sau Barcelona sa joace in aceasta etapa. Girona s-a distantat la un punct de liderul la zi, Real Madrid, care are meci in deplasare, la Atletico Madrid. Barcelona poate ajunge…

- Jude Bellingham (20) de ani a parasit antrenamentul de vineri al Realului, ultimul dinaintea derby-ului local cu Atletico Madrid. Potrivit publicației AS, mijlocașul englez a acuzat dureri și a parasit baza de antrenament. Nu se știe inca daca problema este una musculara sau are legatura cu vreo boala,…

- Atacantul Joao Felix (23 de ani) a fost imprumutat in aceasta vara la Barcelona, dupa ce nu a dorit sa continue la Atletico Madrid. Acesta a declarat ca nu s-a putut adapta la ideile lui Diego Simeone. Joao Felix nu a confirmat la Atletico, pentru care a marcat doar 34 de goluri in cei 4 ani petrecuți…

- Stadionul ”Nicolae Dobrin” iși traiește ultimele zile de viața. La mijlocul saptamanii viitoare, arena din Trivale va intra in proces de demolare, in locul acesteia urmand sa fie construit un nou stadion de categoria 4, conform regulamentului UEFA. La inceputul acestui an, Guvernul a aprobat construirea…

- Antoine Griezmann (32 ani) a fost intrebat la ultima conferința de presa despre situația coechipierului sau de la echipa naționala. Superstarul lui Atletico Madrid este incintat ca Mbappe poate ajuta fosta campioana mondiala in preliminariile pentru EURO 2024. ”Este un inceput de sezon foarte bun, iar…

- Rayo Vallecano, fara Andrei Rațiu, care nu a facut parte din lot, a fost zdrobita de Atletico Madrid in etapa a treia din La Liga, scor 0-7. Trupa lui Diego Simeone are cel mai bun atac din Spania, 10 goluri inscrise in 3 partide. Atletico Madrid a reușit seara trecuta cel mai spectaculos scor al inceputului…

- Situația lui Joao Felix (23 de ani) la Atletico Madrid a devenit dramatica, dupa ce și-a declarat dragostea pentru Barcelona. Fanii l-au huiduit la 3-1 cu Granada, partida care a inchis, luni seara, prima runda din noul sezon de La Liga, conducerea și antrenorul Diego Simeone (53) vor sa-l vada plecat,…