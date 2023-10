Stiri pe aceeasi tema

- Iulius Town gazduiește sambata, in 7 octombrie, Fitness Festival 2023, un eveniment ce incurajeaza de la mic la mare atingerea potențialului in domeniul sportiv. Aici vor fi competiții dedicate culturismului și fitness-ului.

- „Guvernul nu ia masuri pe care le dorește FMI, pentru ca nu are un contract de imprumut” cu FMI, a reiterat purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. Reacția de joi a liberalului vine dupa ce FMI a lansat mai multe critici fața de pachetul de masuri fiscale adoptat de Guvern.Purtatorul de cuvant al…

- Meciul restanța dintre CFR Cluj și Sepsi Sf.Gheorghe este programat joi seara, de la ora 20:00, in Gruia. O partida care trebuia sa se dispute in etapa a 5-a, dar care a fost amanat pentru a permite celor doua echipe sa pregateasca meciurile din cupele europene. Pana la urma nicio formație din Romania…

- Cel de-al doilea episod din noul sezon iUmor, ce va putea fi urmarit sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, va aduce in fata telespectatorilor cele mai neasteptate momente artistice, de la cei mai indrazneți concurenți, invitați speciali unul și unul și pana la cele mai extravagante numere de umor.Inca…

- Expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale” reunește 100 de lucrari ale artistului din mari muzee ale lumii și din țara și este parte din programul „Timișoara 2023: Capitala Europeana a Culturii” Marți a avut loc la București, la Banca Naționala a Romaniei, conferința de presa care…

- Incepand din aceasta toamna abonații Focus Sat, primul furnizor de servicii de televiziune digitala prin satelit din Romania, dar și online, vor avea noi competiții in direct, la televizor. Vorbim de rugby și padel, unul dintre sporturile care au avut o accesiune extrem de rapida in ultimii ani. „Top…

- Editia din acest an a Festivalului International George Enescu vine cu noutati in programul principal, printre care se numara si Seria Orchestrelor Romanesti. Cele mai importante orchestre din Romania vor fi in centrul atenției pe scena de la Sala Radio i

- Televiziunea Romana a dispus demararea unui control intern privind modul de achizitie de catre postul public a tuturor evenimentelor sportive din ultimii noua ani. Potrivit unui comunicat al TVR, decizia vine in urma unor suspiciuni legate de modul in care au fost contractate drepturile de televizare…