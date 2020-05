Firmele care angajeaza persoane care isi cauta un loc de munca primesc pana la 30% din salariul brut, pentru trei luni

Stiri pe aceeasi tema

- O societate de fabricare a mobilei a fost amendata cu suma de 200.000 lei, dupa ce zeci de angajati care aveau contractele de munca suspendate au fost gasiti la lucru. Sefa Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Prahova, Dumitra Ionescu, a declarat, luni, ca inspectorii au aplicat amenda…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca este aproape de o decizie finala in privinta somajului tehnic, prefigurandu-se prelungirea acestuia pentru acele sectoare ale economiei in care vor ramane restrictii dupa data de 15 mai. Decizia va fi luata dupa noi discutii cu partenerii…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca Guvernul lucreaza la un "pachet de masuri" care sa inlocuiasca facilitatea privind somajul tehnic, care nu va mai fi acordata dupa 15 mai, atunci cand va fi ridicata starea de urgenta. Ministrul vorbeste despre "un parteneriat" intre stat si angajatori,…

- Angajati din numeroase domenii si-au putut continua activitatea prin intermediul unei aplicatii de care nu multi stiau pana acum. Zoom este o aplicatie care permite realizarea unor conferinte video ce a capatat o popularitate foarte mare dupa ce milioane de oameni au inceput sa lucreze de…

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Doar 1 din 5 locuinte este asigurata, la 43 de ani de la cutremurul din 1977, desi cutremurul este al doilea risc de care romanii sunt ingrijorati cand vine vorba de locuintele lor (57%), dupa incendiu (65%), potrivit unui studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES) pentru…

- Suprafata ariilor naturale protejate din Romania va creste cu 65.000 de hectare, de la 23% la 26%, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul propus al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "Dupa o perioada indelungata, ne bucuram foarte mult ca avem finalizat proiectul…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat, joi seara, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebata la TVR daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa…