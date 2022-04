Firmele ar putea oferi angajaților prima de Paște in valoare de 300 de lei pentru fiecare angajat, conform Ordonanței de Guvern nr. 130/2021, care prevede acordarea opționala a acestei sume sub forma de bani, și/sau in natura, dar și tichete cadou. Anul trecut, pana la modificarea ordonanței, suma prevazuta era de 150 de lei. Ordonanța […] The post Firmele ar putea da prima de Paște in valoare de 300 lei fiecarui angajat. Anul trecut, suma era de 150 lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .