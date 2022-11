Stiri pe aceeasi tema

- Toma Cuzin, actorul care interpreteaza personajul „Firicel” in serialul „Las Fierbinți”, a fost condamnat la un an de inchisoare, dupa ce ce a fost prins fara carnet și baut la volan, dar și sub influența altor substanțe interzise. El nu va executa pedeapsa, insa timp de doi ani ani trebuie sa respecte…

