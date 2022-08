Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.000 de copii și-au gasit familii in 2021 și in primele luni ale acestui an, dupa simplificarea legislației in domeniul adopțiilor. Anunțul a fost facut, luni, de ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar record! …

- In primele trei luni ale anului 2022, au fost adoptați 418 copii aflați in grija statului, cu 100 mai mulți fața de aceeași perioada a anului trecut, a anunțat luni dimineața Gabriela Firea, ministrul Familiei.

- Romania a inregistrat marți cel mai ridicat preț mediu zilnic spot la energie electrica din Europa: 2.604 lei/MWh (sau 528 euro/MWh), de 3 ori mai mare decat in Spania sau Portugalia și cu 200 de euro peste cel din Germania, scrie ministrul Familiei, Gabr

- Un autocar a intrat marti in vitrina unui magazin de pe strada Vaugirard, din Paris, ranind sapte persoane, dintre care doua sunt in stare grava, potrivit Le Parisien. Autocarul a intrat in vitrina magazinului „Happy Trend” marti, inainte de ora 12:40 (ora locala), si s-a oprit in mijlocul hainelor…

- Temperaturile de vara au provocat primele victime. Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca anunta ca in ultimele doua saptamani, noua moldoveni au ajuns in stare grava la spital din cauza insolatiilor.

- Acțiunea „Pașaport pentru vacanța", organizata de Serviciul de Pașapoarte Suceava cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, s-a bucurat de succes in randul sucevenilor. Miercuri dimineața, de la ora 8.00 pana la ora 11.00, au fost inregistrate 162 de cereri de eliberare a ...

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat, joi, eliminarea Simonei Halep de la Roland Garros dupa ce a fost infranta de Qinwen Zheng si a transmis ca, avand in vedere tot ce s-a intamplat in ultimele meciuri, nu crede ca aceasta isi mai poate schimba jocul.